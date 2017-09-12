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Отопительный сезон в Кемерове стартует 12 сентября

Опубликовано , 93 просмотра
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

Сегодня в Кемерове стартует отопительный сезон. Уже 13 сентября тепло появится в больницах, школах, детсадах и учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

«Глава города Кемерово Илья Середюк подписал соответствующее постановление. Поэтапно начнётся подключение многоквартирных домов и других потребителей. Пуск будет производиться в течение нескольких дней», — сообщили в мэрии города.

Сначала отопление появится в Рудничном районе, Кедровке, Промышлённовском, Ягуновском, Пионере и Лесной Поляне. Затем отопление запустят в микрорайонах Южном и ФПК, посёлках РТС, Предзаводской, Кировском районе. Следующим этапом станет включением систем отопления в заискитимской части Центрального района, Ленинском, посёлках Суховском, Металлплощадка.

Кемеровчан предупредили, что подключение отопления является поэтапным процессом, поэтому в домах тепло появится не сразу. Для этого может понадобиться двое-трое суток. Также горожан просят проверить инженерные коммуникации, приборы отопления в квартирах. Если вы обнаружили неполадки или повреждения, следует обратиться в свою управляющую компанию.

Также в городе работают «горячие линии» по вопросам теплоснабжения:

  • Центральный район — 75-66-67;
  • Ленинский район — 51-84-33;
  • Заводский район — 75-28-50;
  • Рудничный район — 64-15-72;
  • Кировский район — 25-55-76; 25-55-59
  • ж. р. Ягуновский, Пионер — 32-13-33;
  • ж. р. Кедровка, Промышленновский — 69-24-84;
  • ж. р. Лесная Поляна — 77-39-12, 77-39-33.

Кроме этого, граждане могут обратиться в МБУ «Жилкомцентр» по телефону: 31-23-32 или Кемеровскую службу спасения: 77-05-05.

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Сегодня в Кемерове стартует отопительный сезон. Уже 13 сентября тепло появится в больницах, школах, детсадах и учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

 

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