Ребёнок за рулём: кемеровчанина оштрафовали за обучение вождению сына

В Кемерове оштрафовали местного жителя, который обучал своего четырёхлетнего сына вождению. В «Мобильный патруль» прислали видеозапись, на которой видно, что мальчик сидит на коленях у мужчины.

По информации ГУ МВД по Кемеровской области, эта запись была сделана в одном из дворов по улице Волгоградской. Мужчина ехал за рулём Volkswagen Touareg, а на коленях у него был ребёнок. Оказалось, что водителем является 51-летний местный житель, который сказал, что мальчик расплакался в машине и не хотел садиться в кресло.

Полицейские привлекли мужчину к ответственности по административной статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения». Ему назначили штраф в размере 3 000 рублей.