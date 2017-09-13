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Кемеровские спецслужбы за день 18 раз выезжали по сигналам о бомбах

Опубликовано , 97 просмотров
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

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Фото © sibdepo.ru

Сегодня в областном центре зафиксировали 18 звонков о ложном минировании разных социальных объектов.

13 сентября в Кемерове из-за анонимных звонков о бомбах эвакуировали сразу несколько школ, кинотеатры, крупные торговые центры, больницы и другие социально значимые объекты. Всего в столице Кузбасса зафиксировали 18 таких звонков, но ни один из них не подтвердился. Ситуацию прокомментировали в областной администрации.

«На данный момент зафиксировано 18 таких звонков. Учитывая, что подобная ситуация ранее наблюдалась в других регионах России, не исключено, что мы имеем дело с масштабным актом «телефонного» хулиганства», — рассказал Сибдепо и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин.

По словам Кожевина, ситуация находится на контроле силовых ведомств региона. Каждое сообщение о минировании отрабатывается в рамках установленных процедур. На проведение всех антитеррористических мероприятий в регионе достаточно и сил, и средств.

Горожан просят быть бдительными и сохранять спокойствие. В полицию следует сообщать обо всех подозрительных предметах и людях по телефону 02.

Напомним, первая волна звонков о минировании крупных торговых центров и учебных заведений по России прокатилась вечером 10 сентября. Экстренные службы оперативно эвакуировали учащихся и посетителей ТРЦ. Ни один анонимный звонок о бомбе не подтвердился.

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Сегодня в областном центре зафиксировали 18 звонков о ложном минировании разных социальных объектов.

 

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