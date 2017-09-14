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В Кузбассе сотрудники транспортной полиции сняли с поезда супругов

Опубликовано , 80 просмотров
Автор текста Елена Щербинина, Пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД на транспорте

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Фото © s13.stc.all.kpcdn.net

В линейный отдел полиции на станции Тайга около одиннадцати часов вечера поступило сообщение, что к пассажирскому поезду «Москва-Нерюнгри» требуются сотрудники транспортной полиции. Отправление поезда со станции пришлось задержать на девять минут, поскольку двое нетрезвых пассажиров – супружеская пара категорически отказывалась покидать вагон. Сотрудники транспортной полиции доставили нарушителей в дежурную часть.

Как следует из акта, составленного начальником поезда и показаний соседей путешественников по плацкартному вагону, супруги сели в поезд в Новосибирске и начали употреблять спиртные напитки. Во время пути они вели себя так, будто окружающих пассажиров не существует: разгуливали по вагону как у себя дома, очень громко разговаривали между собой, активно используя нецензурную лексику. На замечания и предупреждения о том, что их могут высадить из поезда, 39-летний мужчина и 35-летняя женщина не реагировали.

В дежурной части дебоширы продолжили перепалку, выясняя так же с применением нецензурной брани, кто из них является виновником создавшейся ситуации. В отношении пассажиров транспортные полицейские составили административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. В итоге, у супругов не хватило денег, чтобы продолжить путь до Нерюнгри, они были вынуждены вернуться в Новосибирск.

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В линейный отдел полиции на станции Тайга около одиннадцати часов вечера поступило сообщение, что к пассажирскому поезду «Москва-Нерюнгри» требуются сотрудники транспортной полиции.

 

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