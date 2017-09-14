Бачатские сопки стали новой особо охраняемой территорией Кузбасса

Теперь в заказнике Беловского района запрещена добыча угля и размещение свалок. Заказник стал 22-й особо охраняемой природной территорией в области.

Бачатские сопки – это второй островок уникальной для Кузбасса природы, потому что здесь, по словам доктора биологических наук Юрия Манакова, как и на Караканском хребте, удалось сохранить степи, больше характерные для Забайкалья и Центральной Азии.

По сообщению пресс-службы администрации Кемеровской области, здесь растёт 14 видов растений, занесённых в Красную книгу Кемеровской области. Зарегистрировано произрастание крупных популяций лука Водопьяновой, качима Патрена, ковыля перистого, ковыля Залесского, а также копеечника Турчанинова, желтушника алтайского, лапчатки изящнейшей. Из числа редких и исчезающих животных отмечены такие беспозвоночные как корнежил ребристый, усач люцерновый, аполлон обыкновенный, бархатница брисеида, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кемеровской области.

Шефство над новой особо охраняемой природной территорией поручено Старобачатской средней школе.