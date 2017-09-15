В кемеровские школы, детсады и больницы поступило тепло

В настоящее время в областном центре в 100 % объектов социальной сферы подключили отопление. В жилом фонде тепло поступило в 59 % домов города.

14 сентября в Кемерове началось подключение доискитимской части города, в микрорайонах Южном и ФПК, в посёлках РТС и Предзаводском, в Рудничном и Кировском районах, жилых районах Кедровке, Промышлённовском, Ягуновском, Пионере, Лесной Поляне.

«Общее количество домов города, подключённых к отоплению, составляет 1 643, это 59,1% от плана. Показатели по запуску тепла в объекты соцкультбыта: отапливается 180 детских комбинатов, запущено отопление в 87 общеобразовательных учреждений и в 75 больниц. В работе 40 котельных из 61 запланированных», — сообщили в Кемеровской службе спасения.

Сегодня тепло начнут запускать в Ленинский район, заискитимскую часть Центрального района, в посёлки Суховский и Металлплощадку.

В Кемерове отопительный сезон стартовал 12 сентября, на следующий день тепло стали подавать в больницы, школы, детсады и учреждения с круглосуточным пребыванием людей. Вчера Илья Середюк провёл заседание штаба по вопросам теплоснабжения.

В Кузбассе также работают горячие линии. В Новокузнецке отопительный сезон стартовал 14 сентября.