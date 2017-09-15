В Зенковский микрорайон Прокопьевска по улице гулял молодой медведь

14 сентября примерно в 15.00 сотрудники Госавтоинспекции увидели в районе улицы Главная косолапого зверя. Через некоторое время на помощь к правоохранителям для поимки медведя приехали спасатели и егеря.

Недалеко от места, где гулял медведь находится охотничьи угодья. Там же ранее охотоведы видели медведицы с потомством. Специалисты предполагают, что детеныш отбился от матери. Мдведя поймали и выпустили в тайгу, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Кемерово в Обществе охотников и рыболовов Прокопьевска.

За несколько месяцев в регионе это уже не первый случай, когда косолапый выходит к людям. На Поднебесных Зубьях медведь держит в страхе детские туристические группы. Хищник повадился искать пропитание у приютов в горах. По словам пользователей соцсети, медведь, разгуливая в непосредственной близости к приютам, парализует быт отдыхающих детей, не позволяя им даже приготовить еду.