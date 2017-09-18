На перекрёстке в Рудничном районе Кемерова изменили организацию движения

В Рудничном районе Кемерова изменилась организация движения на пересечении улицы Терешковой и Соснового бульвара. Об этом «Газете Кемерова» сообщили в городской ГИБДД.

«Для автомобилистов, движущихся по улице Терешковой со стороны проспекта Шахтёров, доступны две полосы для движения прямо и одна для поворота налево. В данном месте установили соответствующие дорожные знаки и нанесли новую дорожную разметку», — сообщили «Газете Кемерова» в отделе пропаганды городской ГИБДД.

С крайней левой полосы водители теперь могут поворачивать только налево, на улицу Сосновый бульвар — раньше они также могли проехать прямо.

Напомним, что сегодня утром в Кемерове образовались шестибалльные пробки. В том числе было затруднено движение на участке улицы Терешковой от проспекта Шахтёров до Соснового бульвара.