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На перекрёстке в Рудничном районе Кемерова изменили организацию движения

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Виктория Котова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В Рудничном районе Кемерова изменилась организация движения на пересечении улицы Терешковой и Соснового бульвара. Об этом «Газете Кемерова» сообщили в городской ГИБДД.

«Для автомобилистов, движущихся по улице Терешковой со стороны проспекта Шахтёров, доступны две полосы для движения прямо и одна для поворота налево. В данном месте установили соответствующие дорожные знаки и нанесли новую дорожную разметку», — сообщили «Газете Кемерова» в отделе пропаганды городской ГИБДД.

С крайней левой полосы водители теперь могут поворачивать только налево, на улицу Сосновый бульвар — раньше они также могли проехать прямо.

Напомним, что сегодня утром в Кемерове образовались шестибалльные пробки. В том числе было затруднено движение на участке улицы Терешковой от проспекта Шахтёров до Соснового бульвара.

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В Рудничном районе Кемерова изменилась организация движения на пересечении улицы Терешковой и Соснового бульвара. Об этом «Газете Кемерова» сообщили в городской ГИБДД.

 

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