Среднемесячная зарплата в Кузбассе превысила 30 000 рублей

Специалисты Кемеровостата заявили, что среднемесячная заработная плата в Кузбассе составила 31 963 рубля. Данные предоставлены за период с января по июль этого года.

По сравнению с таким же временным отрезком 2016 года этот показатель увеличился на 7,6%. В июле 2017 года средняя зарплата составляла 31 708 рублей.

При этом в Кузбассе сохраняется просроченная задолженность по зарплате. По данным на 1 сентября, она составляет 212 миллионов рублей. Причём показатель снизился за прошедший месяц на 3,9%.