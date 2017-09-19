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Среднемесячная зарплата в Кузбассе превысила 30 000 рублей

Опубликовано , 129 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

Специалисты Кемеровостата заявили, что среднемесячная заработная плата в Кузбассе составила 31  963 рубля. Данные предоставлены за период с января по июль этого года.

По сравнению с таким же временным отрезком 2016 года этот показатель увеличился на 7,6%. В июле 2017 года средняя зарплата составляла 31  708 рублей.

При этом в Кузбассе сохраняется просроченная задолженность по зарплате. По данным на 1 сентября, она составляет 212 миллионов рублей. Причём показатель снизился за прошедший месяц на 3,9%.

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Специалисты Кемеровостата заявили, что среднемесячная заработная плата в Кузбассе составила 31  963 рубля. Данные предоставлены за период с января по июль этого года.

 

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