Сотни дорожных рабочих занимаются благоустройством Кемерова в дневную смену

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Кроме 223 человек, на дорогах города работают 88 единиц спецтехники
Благоустройством областной столицы занимаются сотни дорожных рабочих и десятки единиц спецтехники.
За прошедшие сутки на 76 кв.м. дорог в Кемерове обновили разметку пешеходных переходов, сообщает пресс-служба городской администрации. С начала сезона в городе отремонтирована 1 000 кв.м. дорог, а также ликвидированы более 120 000 м трещин в асфальтобетоне.
Кроме того, рабочие ежедневно занимаются уборкой города после ремонтных работ. Так, только за прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 1 600 кубометров мусора.
Кроме 223 человек, на дорогах города работают 88 единиц спецтехники