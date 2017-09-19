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Сотни дорожных рабочих занимаются благоустройством Кемерова в дневную смену

Опубликовано , 100 просмотров
Автор текста Павел Казаков, АиФ-Кузбасс

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Фото © images.aif.ru

Кроме 223 человек, на дорогах города работают 88 единиц спецтехники

Благоустройством областной столицы занимаются сотни дорожных рабочих и десятки единиц спецтехники.

За прошедшие сутки на 76 кв.м. дорог в Кемерове обновили разметку пешеходных переходов, сообщает пресс-служба городской администрации. С начала сезона в городе отремонтирована 1 000 кв.м. дорог, а также ликвидированы более 120 000 м трещин в асфальтобетоне.

Кроме того, рабочие ежедневно занимаются уборкой города после ремонтных работ. Так, только за прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 1 600 кубометров мусора.

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http://images.aif.ru/012/581/d6a651351fc9a302150a87c2c6ab3d13.jpg

Кроме 223 человек, на дорогах города работают 88 единиц спецтехники

 

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