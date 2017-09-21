В Кемерове сгорела кондитерская. Пострадавших нет

В Рудничном районе Кемерова ночью загорелась кондитерская, расположенная на улице Рутгерса. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 3:09.

На место происшествия незамедлительно выдвинулась пожарная бригада. К ликвидации огня привлекались 27 человек и семь единиц техники.

«На момент прибытия первого подразделения из окон первого этажа шёл чёрный дым. В результате в двух помещениях обгорела офисная мебель, техника, обрешётка крыши и входная дверь», — сообщили «Газете Кемерова» в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.