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В Кемерове сгорела кондитерская. Пострадавших нет

Опубликовано , 103 просмотра
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В Рудничном районе Кемерова ночью загорелась кондитерская, расположенная на улице Рутгерса. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 3:09.

На место происшествия незамедлительно выдвинулась пожарная бригада. К ликвидации огня привлекались 27 человек и семь единиц техники.

«На момент прибытия первого подразделения из окон первого этажа шёл чёрный дым. В результате в двух помещениях обгорела офисная мебель, техника, обрешётка крыши и входная дверь», — сообщили «Газете Кемерова» в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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В Рудничном районе Кемерова ночью загорелась кондитерская, расположенная на улице Рутгерса. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 3:09.

 

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