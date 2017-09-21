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Видеоблогер Псковитин стал подозреваемым по делу с Тиньковым

Опубликовано , 106 просмотров
Автор текста Екатерина Фоменко, Сибдепо

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Фото © j.sibdepo.ru

Видеоблогер и его адвокаты дали несколько комментариев перед повторным допросом в Москве.

20 сентября в 15:00 (по московскому времени) в Москве начался повторный допрос кемеровского видеоблогера из NEMAGIA Алексея Псковитина. Перед заседанием кемеровчанин и его адвокаты дали несколько комментариев поклонникам и журналистам, которые ждали их перед зданием суда.

«Я хриплю уже несколько дней, до сих пор болею. Во время перелёта не спал, полумёртвый был. Сейчас только чуть-чуть стало получше. Даже «спасибо» сказать не смог всем, кто пришёл. Я подписал подписку о неразглашении, поэтому остальное мой представитель расскажет», – прокомментировал своё состояние Алексей Псковитин.

Представитель кемеровского видеоблогера по гражданским делам Денис Денисов рассказал, что Алексею сменили статус со свидетеля на подозреваемого. Также он добавил, что решение прибыть в Москву было осознанным, несмотря на плохое самочувствие участника NEMAGIA.

«Сейчас проводится предварительное следствие. Пока говорить о судебном следствии рано, следствием должны быть собраны все необходимые доказательства, чтобы предъявить обвинение в окончательной редакции. Пока статус моего доверителя – подозреваемый, а не обвиняемый. Мой доверитель не знал о том, что эти сведения (которые упоминаются в видеоролике блогеров про Олега Тинькова – прим. ред.) могут быть ложными, поскольку доверял авторитетным источникам. Мы намерены обжаловать решение предварительного следствия», – объяснил позицию защиты московский адвокат Алексея Псковитина Александр Зинуров.

19 сентября Алексей Псковитин прилетел в Москву, где его встретили более 100 человек. В аэропорту кемеровчанин отказался давать комментарии. Позже он объяснил это плохим самочувствием и высокой температурой.

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Видеоблогер и его адвокаты дали несколько комментариев перед повторным допросом в Москве.

 

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