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Очередная жертва перевала Дятлова. Кемеровский турист умер на перевале

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АиФ-Кузбасс

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Фото © images.aif.ru

СУ СК РФ по Свердловской области проводит по факту доследственную проверку

В Ивдельском городском округе в районе перевала Дятлова умер турист из Кемерова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, группа туристов отправилась в район перевала Дятлова в начале сентября. Среди них был кемервочанин 1959 года рождения. В какой-то момент он почувствовал себя плохо и, несмотря на оказанную помощь, скончался. О случившемся в последствии сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Сейчас следователи и специалисты МЧС ждут хороших погодных условий. В настоящее вермя из-за плохой погоды добраться до перевала невозможно. При улучшении метеоусловий следователь и спасатели проведут осмотр места происшествия, опросят других участников турпохода. Также будет проведена медэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

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http://images.aif.ru/012/599/abc76ce5cb88c642f56a53c460d5ce40.JPG

СУ СК РФ по Свердловской области проводит по факту доследственную проверку

 

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