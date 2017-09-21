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Депутаты Госдумы предложили сырьевикам делиться доходами

Опубликовано , 44 просмотра
Автор текста Ксения Сушина , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

Депутаты Госдумы, представители фракции КПРФ, выступили с предложением о введении ежегодного распределения 20% доходов от добычи полезных ископаемых среди населения.

Поправки о выплате ориентировочно по 10 000 рублей на человека внесены на рассмотрение нижней палаты парламента.

Впоследствии доля, которой будут делиться сырьевики, станет расти на два процентных пункта каждый год.

Получать такой доход смогут граждане РФ, работавшие не менее девяти месяцев в году, либо те, кто стоял на бирже труда, но не получал пособия по безработице.

Также, выплаты с доходов от добычи полезных ископаемых должны будут пойти на добавки к пенсиям — тем, у кого стаж не менее пяти лет.

Данные ограничения авторы инициативы объясняют стремлением лишить выплат тунеядцев.

Любопытно, что правительство РФ написало на документ отрицательный отзыв.

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Депутаты Госдумы, представители фракции КПРФ, выступили с предложением о введении ежегодного распределения 20% доходов от добычи полезных ископаемых среди населения.

 

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