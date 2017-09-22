За пять лет в Кузбассе увеличилась продолжительность жизни на 6 %

Кузбасским медикам с 2012 года удалось спасти 2 743 человека.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провёл рабочее совещание по вопросам здравоохранения в регионе. Глава Кузбассе отметил, что за последние пять лет медикам удалось спасти жизни 2 743 кузбассовцев.

«В Кемеровской области снижается общая смертность населения. За последние пять лет (с 2012 по 2016 гг.) она снижена почти на 6 %. Это 2 тыс. 743 спасённые жизни. А продолжительность жизни за последние 12 лет в Кузбассе выросла более чем на семь лет и достигла 68,72 лет», — цитирует пресс-служба областной администрации заявление Амана Тулеева.

С начала года в Кузбассе прооперировали 221 тысячу человек, а пролечили в стационарах около 370 тысяч человек. Также с января 2017 года в регионе отремонтировали 65 медицинских учреждений, в том числе 32 фельдшерско-акушерского пункта.

Ранее Сибдепо сообщает, что за год в регионе увеличилась смертность от онкологических заболеваний.