После ремонта в кинотеатре «Юбилейный» появится семь кинозалов

Московский инвестор готов провести реконструкцию здания и закупить современное оборудование

Кемеровский кинотеатр «Юбилейный» в скором времени может обрести новую жизнь. Московский инвестор готов вложить в его восстановление пятьсот миллионов рублей.

Еще десять лет назад кинотеатр был одним из популярных мест у кемеровчан, однако со временем у горожан пропал к нему интерес. Последний раз «Юбилейный» обновляли в 2004 году. Тогда здесь поменяли экран и кресла. При этом сократилась вместимость большого зала до 838 мест — чтобы увеличить расстояние между рядами и сделать кинозал более удобным для просмотра. Одновременно с этим появился малый зал на 53 места. Сейчас здание требует ремонта, «техническая начинка» зала устарела. К тому же в городе в каждом районе открылись кинозалы с современным оборудованием. Теперь же у «Юбилейного» появился шанс на новую жизнь.

«На данный момент мы нашли московского инвестора. Он готов вложить 500 миллионов рублей для развития кинотеатра», – рассказала корреспонденту «Комсмольской правды-Кемерово» управляющая кинотеатром «Юбилейный» Оксана Денисова.

Напомним, это уже не первая попытка обновить «Юбилейный». В 2013 году его владельцы хотели снести здание. А на его месте построить четырехэтажный новый развлекательный комплекс.

Проект даже обсудили в городской администрации и уже одобрили общую концепцию и эскизы. По задумке одной из особенностью должен был станет пассаж — проход со стеклянной крышей, через который можно будет попасть с проспекта Ленина в парк Веры Волошиной. В нем строители планировали сделать фонтаны и зимний сад. Вокруг прохода должны были расположиться рестораны, кафе, магазины. В самом здании четыре кинозала: по одному на 170 и 30 мест, а также два зала по 100 мест.

Сейчас же планируется, что после реконструкции большой зрительный зал заменят семь мини-залов с оборудованием мирового уровня. Кроме того, будет установлена система лазерной проекции, которая пока имеется лишь в двух кинотеатрах Кемерова. Точной даты, когда инвестор приступит к воплощению задуманного администрация кинотеатра не называет.

КСТАТИ

Кинотеатр «Юбилейный» на 1200 мест был открыт 7 ноября 1967 года. Событие было посвящено 50-летию Октябрьской революции. В те годы территория Кемерова была гораздо меньше, чем сегодня, и поэтому новый кинотеатр находился на окраине города. Но несмотря на это, каждый кинопаказ в зале не было свободных мест.