Кемеровчанам в рамках кинофестиваля «Видение» покажут 100 короткометражек

Фестиваль пройдёт в областной столице уже в одиннадцатый раз.

В Кемерове стартует XI Международный фестиваль короткометражного кино и анимации «Видение». В течение недели, с 23 по 29 сентября, на разных площадках зрители увидят 100 работ участников, которые прислали свои работы из США, Канады, Мексики, Франции, Швейцарии, ОАЭ, Чехии, Испании. Всего в фестивале приняли участие 57 стран и 24 региона России. Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы от столичных режиссеров и сценаристов.

«Каждый год «Видение» — это новый фестиваль, — пояснил Сибдепо соорганизатор Кирилл Показий. — Новый как по наполнению, так и по программам. Всегда на фестивале кроме конкурсных дней есть внеконкурсные программы. В этом году это, например, программа «Вечер комедии». В него мы уместили фильмы, над которыми сами смеялись до слёз, но которые по разным причинам не смогли пройти в конкурс. Каждый год фестиваль бьёт собственный рекорд по количеству заявок, что, конечно, является показателем его роста и развития. Качество работ, безусловно, растёт, всё реже среди заявок можно обнаружить что-то снятое на совсем дешёвый телефон. У кинодеятелей появляется всё больше возможностей делать отличную картинку. Осталось только самое главное — выводить свои фильмы на такой же классный уровень сценарно».

Как рассказал собеседник издания, в этом году к фестивалю приурочен питчинг кинопроектов, победитель которого сможет получить техническую поддержку от компании Canon или продюсирование и пост-продакшн на базе одного из лидеров кинопроизводства в России — корпорации «Русская Фильм Группа».

«Одна из главных тенденций этого года у молодых режиссеров — комедийные картины с криминальным сюжетом. Очень многие фильмы поставлены в духе раннего Тарантино, когда юмор смешивается с жестокостью и насилием. Российские режиссёры чаще делают главный упор на бытовых историях, на сюжетных поворотах, иностранные обращают больше внимания на проблемы — в ракурсе их камер оказываются как семейные, так и общественно-политические моменты», — добавил Кирилл Показий.

Начнётся фестивальная неделя 23 сентября во Дворце молодёжи, где состоится «ПредВидение» — кинопоказ 13 работ, которые не вошли в конкурсную программу. По его итогам зрители выберут лучшую картину. 24 сентября на территории творческого кластера «База» пройдёт показ неигрового кино.

Основная конкурсная программа состоится с 25 по 27 сентября в киноцентре «Космос». В программу войдут музыкальные видео, анимационные картины и игровое кино.

Закрытие фестиваля будет 29 сентября, когда зрители узнают имена всех победителей. По традиции, фестиваль завершат лучшие короткометражные фильмы, которые были удостоены различных наград. Среди них работа-победитель с московского кинофестиваля «Кинотавр».