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Профилактика эпидемии. Грипп «сообразит на троих»?

Опубликовано , 66 просмотров
газета «Кузбасс»

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Фото © kuzbass85.ru

В нашем регионе набирает темп прививочная кампания против гриппа: по состоянию на 19 сентября вакцинировано уже порядка 250 тысяч кузбассовцев – это 9,7% населения области.

По прогнозам, грипп придет к нам в декабре. Какой будет грядущая эпидемия? За комментарием редакция обратилась к начальнику отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарите НОВОСЕЛОВОЙ.

Традиционно эпидподъем заболеваемости гриппом начинается в центральной части России, чаще всего в середине декабря. До Кузбасса он доходит недели через две. В прошлом году характер эпидемии гриппа определяли два штамма вируса. В этом году ожидается, что на территории России будут циркулировать сразу три штамма. Один из них относится к типу В, два – к типу А: А/Н1N1 и A/H3N2. С аналогами всех трех штаммов кузбассовцы уже знакомы. Специально подчеркиваю: с аналогами, поскольку из-за постоянных мутаций антигенные свойства одного и того же штамма постоянно меняются. И в этом году к нам придет их новая модификация.

На интенсивность эпидемии гриппа влияют многие факторы, и в том числе – величина иммунной прослойки в обществе. А она с каждым годом растет. Так, в Кузбассе в прошлом году было привито рекордное количество населения – более 40%. В итоге эпидемия проходила «сглажено». Заболеваемость гриппом среди привитых граждан была в 13 раз ниже, чем среди непривитых, это подтвердили данные нашего мониторинга эпидситуации и лабораторных исследований заболевших.

Те, кто прошел вакцинацию и все же заразился, болели намного легче. Грипп ведь опасен не сам по себе, а именно своими осложнениями, которые нередко развиваются после уже перенесенного заболевания и могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

В этом году также планируется привить от гриппа не менее 40% кузбассовцев.

Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов: иммуномодуляторов, витаминов, противовирусных лекарственных средств широкого спектра действия и прочего, а также «народных» средств. При этом в рамках Национального календаря прививок вакцинация от гриппа проводится БЕСПЛАТНО. Тогда как различные аптечные средства, которые реклама предлагает купить для профилактики заболевания, стоят немалых денег. А если, невзирая на их прием, все же разовьются грипп и его осложнения, лечение потребует дополнительных расходов семейного бюджета, счет пойдет уже на тысячи рублей.

В Кузбассе в рамках Национального календаря прививок в настоящее время используются две вакцины. Вакцина «Совигрипп» поступила в двух модификациях. Одной прививают взрослое население. Детская вакцина «Совигрипп» не содержит консервантов, ее используют для иммунизации детей в возрасте от шести месяцев и беременных женщин. Напомним, когда три года назад в Кузбассе циркулировал вирус «свиного гриппа» А/Н1N1, он в первую очередь избирательно поражал именно эти две категории населения. Вакцина «Ультрикс» предназначена для детей и подростков в возрасте от шести лет.

Состав вакцин обновляется ежегодно, и каждый раз они «настроены» против тех вирусов, циркуляция которых ожидается. Нынешние вакцины трехвалентные, то есть призваны защищать от всех трех штаммов вируса гриппа. Плюс в состав «Совигриппа» входит вещество, которое в принципе укрепляет иммунную систему.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при аллергии к яичному белку. Пройти вакцинацию можно в медицинской организации по месту жительства, в образовательном учреждении. По согласованию с руководителем медицинской организации возможна вакцинация работающих прямо на предприятиях – силами прививочных бригад.

Сейчас самое благоприятное время для того, чтобы привиться: на формирование иммунитета против гриппа потребуется еще две-три недели. Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ ожидается в Кузбассе в конце ноября.

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http://kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2017/09/privivka-ot-grippa-2017-2018-1.jpg

В нашем регионе набирает темп прививочная кампания против гриппа: по состоянию на 19 сентября вакцинировано уже порядка 250 тысяч кузбассовцев – это 9,7% населения области.

По прогнозам, грипп придет к нам в декабре. Какой будет грядущая эпидемия? За комментарием редакция обратилась к начальнику отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарите НОВОСЕЛОВОЙ.

Традиционно эпидподъем заболеваемости гриппом начинается в центральной части России, чаще всего в середине декабря. До Кузбасса он доходит недели через две. В прошлом году характер эпидемии гриппа определяли два штамма вируса. В этом году ожидается, что на территории России будут циркулировать сразу три штамма. Один из них относится к типу В, два – к типу А: А/Н1N1 и A/H3N2. С аналогами всех трех штаммов кузбассовцы уже знакомы. Специально подчеркиваю: с аналогами, поскольку из-за постоянных мутаций антигенные свойства одного и того же штамма постоянно меняются. И в этом году к нам придет их новая модификация.

На интенсивность эпидемии гриппа влияют многие факторы, и в том числе – величина иммунной прослойки в обществе. А она с каждым годом растет. Так, в Кузбассе в прошлом году было привито рекордное количество населения – более 40%. В итоге эпидемия проходила «сглажено». Заболеваемость гриппом среди привитых граждан была в 13 раз ниже, чем среди непривитых, это подтвердили данные нашего мониторинга эпидситуации и лабораторных исследований заболевших.

Те, кто прошел вакцинацию и все же заразился, болели намного легче. Грипп ведь опасен не сам по себе, а именно своими осложнениями, которые нередко развиваются после уже перенесенного заболевания и могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

В этом году также планируется привить от гриппа не менее 40% кузбассовцев.

Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов: иммуномодуляторов, витаминов, противовирусных лекарственных средств широкого спектра действия и прочего, а также «народных» средств. При этом в рамках Национального календаря прививок вакцинация от гриппа проводится БЕСПЛАТНО. Тогда как различные аптечные средства, которые реклама предлагает купить для профилактики заболевания, стоят немалых денег. А если, невзирая на их прием, все же разовьются грипп и его осложнения, лечение потребует дополнительных расходов семейного бюджета, счет пойдет уже на тысячи рублей.

В Кузбассе в рамках Национального календаря прививок в настоящее время используются две вакцины. Вакцина «Совигрипп» поступила в двух модификациях. Одной прививают взрослое население. Детская вакцина «Совигрипп» не содержит консервантов, ее используют для иммунизации детей в возрасте от шести месяцев и беременных женщин. Напомним, когда три года назад в Кузбассе циркулировал вирус «свиного гриппа» А/Н1N1, он в первую очередь избирательно поражал именно эти две категории населения. Вакцина «Ультрикс» предназначена для детей и подростков в возрасте от шести лет.

Состав вакцин обновляется ежегодно, и каждый раз они «настроены» против тех вирусов, циркуляция которых ожидается. Нынешние вакцины трехвалентные, то есть призваны защищать от всех трех штаммов вируса гриппа. Плюс в состав «Совигриппа» входит вещество, которое в принципе укрепляет иммунную систему.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при аллергии к яичному белку. Пройти вакцинацию можно в медицинской организации по месту жительства, в образовательном учреждении. По согласованию с руководителем медицинской организации возможна вакцинация работающих прямо на предприятиях – силами прививочных бригад.

Сейчас самое благоприятное время для того, чтобы привиться: на формирование иммунитета против гриппа потребуется еще две-три недели. Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ ожидается в Кузбассе в конце ноября.

 

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