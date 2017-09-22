500 человек из пяти стран собрались на конференцию о творчестве Достоевского

В Новокузнецке в рамках празднования 400-летия города открылась I Международная научно-практическая конференция «Творчество Ф.М. Достоевского и современный культурный процесс».

В течение двух дней учёные-достоевсковеды, преподаватели, сотрудники музеев и библиотек, представители духовенства, студенты и школьники обсудят широкий круг проблем по следующим направлениям: творчество писателя и православие, мотивы произведений Достоевского в русской и зарубежной литературе, известные и неизвестные страницы в его биографии и творчестве, сценические и экранные воплощения образов Достоевского, влияние классика на развитие культуры Сибири XIX-XXI веков.

Всего в заседаниях, секциях и круглых столах примут участие около пятисот человек из России, Великобритании, Венгрии, Италии и Казахстана. В том числе – советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, профессор Кембриджского университета Ирина Кириллова, адъюнкт Печского университета Тюнде Сабо, профессор Папского богословского университета Южной Италии Луиджи Сантопаоло, директор Санкт-Петербургского музея Достоевского Наталья Ашимбаева и многие другие. В рамках конференции откроется выставка «Фёдор Достоевский и театр», предоставленная Московским Театральным музеем им. А.А. Бахрушина. Кроме того, будет представлена экспозиция «Ф.М. Достоевский в произведениях искусства» из фондов Новокузнецкого художественного музея и Кемеровского областного музея изобразительных искусств.

С помощью телемостов к работе конференции присоединятся воспитанники детдомов Новокузнецка, а также пациенты детского отделения кемеровского кардиодиспансера имени академика Л.Барбараша. Для них проведут мастер-класс по изготовлению объёмной открытки «Декорация к спектаклю» и прочитают лекцию о творчестве великого писателя.