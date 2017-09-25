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Более 20 пьяных водителей поймали в Кемерове на этих выходных

Опубликовано , 80 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © mir24.net

По итогам рейдов в прошедшую пятницу и в выходные дни сотрудники Кемеровской Госавтоинспекции поймали 22 нетрезвых водителя.

Об итогах операции «МедиаКузбассу» сообщили сегодня в отделе пропаганды безопасного дорожного движения городской ГИБДД.

Проверки проходили по всему городу с пятницы и завершились сегодня утром.

«Часть правонарушителей отказались проходить медосвидетельствование, за что им грозит наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до двух лет», — отметили в ведомстве.

Уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит одному из правонарушителей.

«Наказание предусматривает лишение водительских прав до трех лет, штраф от 200 000 до 300 000 рублей, лишение свободы до двух лет», — напомнили в дорожной полиции.

ГИБДД просит горожан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Звонить можно по телефону 52-29-65, с мобильного телефона 112 или 02. По каждому обращению будут приняты незамедлительные меры, заверили в ведомстве.

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По итогам рейдов в прошедшую пятницу и в выходные дни сотрудники Кемеровской Госавтоинспекции поймали 22 нетрезвых водителя.

 

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