На пожаре в многоквартирном доме Новокузнецка спасли двух человек

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На пожаре в многоквартирном доме Новокузнецка сотрудники МЧС спасли двух человек, по сообщению интернет-портала МЧС Медиа.
Позвонившие в оперативную службу жители сообщили о том, что на лестничной площадке пятого этажа в одном из подъездов наблюдается задымление. Сотрудники МЧС, не теряя ни секунды, провели разведку, в ходе которой по лестничным маршам с пятого этажа эвакуировали двух жильцов, один из которых – 13-летний ребенок.
Пожар удалось оперативно ликвидировать. В результате возгорания в электрощитовой обгорела кабельная продукция. Вероятная причина случившегося — нарушение правил монтажа электрооборудования, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кемеровской области.
На пожаре в многоквартирном доме Новокузнецка сотрудники МЧС спасли двух человек, по сообщению интернет-портала МЧС Медиа.