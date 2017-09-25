На пожаре в многоквартирном доме Новокузнецка спасли двух человек

На пожаре в многоквартирном доме Новокузнецка сотрудники МЧС спасли двух человек, по сообщению интернет-портала МЧС Медиа.

Позвонившие в оперативную службу жители сообщили о том, что на лестничной площадке пятого этажа в одном из подъездов наблюдается задымление. Сотрудники МЧС, не теряя ни секунды, провели разведку, в ходе которой по лестничным маршам с пятого этажа эвакуировали двух жильцов, один из которых – 13-летний ребенок.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. В результате возгорания в электрощитовой обгорела кабельная продукция. Вероятная причина случившегося — нарушение правил монтажа электрооборудования, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кемеровской области.