В Кузбасс привезут скульптуру легендарной британской группы The Beatles

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Ранее она была установлена перед главным корпусом Томского государственного университета.
Перед томским вузом скульптуру установили в день старта приёмной кампании. Участники группы Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр изображены как на обложке альбома Abbey Road. Скульптура простояла около университета всё лето. В сентябре её демонтировали для отправки в выставочное турне.
«Её надо подготовить к выставке в художественном музее в Новосибирске. (Скульптура) будет находиться там до середины ноября. <…> Мы изначально договаривались с университетом, что лето они постоят и поедут дальше», — цитирует РИА Томск автора скульптуры Антона Гнедых.
В Новосибирском государственном художественном музее The Beatles пробудут до середины ноября. Затем скульптура отправится в Новокузнецк. Где именно её установят — пока не сообщается.
Ранее она была установлена перед главным корпусом Томского государственного университета.