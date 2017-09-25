Газеты и интернет
Радио
1°C, пасмурно
Войти на сайт

В Кузбасс привезут скульптуру легендарной британской группы The Beatles

Опубликовано , 92 просмотра
Автор текста Виктория Котова , Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © gazeta.a42.ru

Ранее она была установлена перед главным корпусом Томского государственного университета.

Перед томским вузом скульптуру установили в день старта приёмной кампании. Участники группы Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр изображены как на обложке альбома Abbey Road. Скульптура простояла около университета всё лето. В сентябре её демонтировали для отправки в выставочное турне.

«Её надо подготовить к выставке в художественном музее в Новосибирске. (Скульптура) будет находиться там до середины ноября. <…> Мы изначально договаривались с университетом, что лето они постоят и поедут дальше», — цитирует РИА Томск автора скульптуры Антона Гнедых.

В Новосибирском государственном художественном музее The Beatles пробудут до середины ноября. Затем скульптура отправится в Новокузнецк. Где именно её установят — пока не сообщается.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/92156.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/c02/c02ce370-a1ad-11e7-b8fb-412f9d35e605.jpg

Ранее она была установлена перед главным корпусом Томского государственного университета.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец брал налоги с пенсионера для оплаты онлайн-игр

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

В кемеровский театр приедет «Сатирикон»

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке назначен председатель комитета по делам молодёжи

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Молодой кемеровчанин попытался получить кредит по «липовым» документам

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Кузбассовец несколько месяцев хранил тело убитой матери на балконе

news.newnn.ru
news.newnn.ru

40-летний кузбассовец пойдет под суд за изнасилование женщины

Благоустройство

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить