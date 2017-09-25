В Кузбасс привезут скульптуру легендарной британской группы The Beatles

Ранее она была установлена перед главным корпусом Томского государственного университета.

Перед томским вузом скульптуру установили в день старта приёмной кампании. Участники группы Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр изображены как на обложке альбома Abbey Road. Скульптура простояла около университета всё лето. В сентябре её демонтировали для отправки в выставочное турне.

«Её надо подготовить к выставке в художественном музее в Новосибирске. (Скульптура) будет находиться там до середины ноября. <…> Мы изначально договаривались с университетом, что лето они постоят и поедут дальше», — цитирует РИА Томск автора скульптуры Антона Гнедых.

В Новосибирском государственном художественном музее The Beatles пробудут до середины ноября. Затем скульптура отправится в Новокузнецк. Где именно её установят — пока не сообщается.