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Догситтер, тьютор и термист: назван топ-10 необычных профессий в Кузбассе

Опубликовано , 90 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

Специалисты сайта HeadHunter составили топ-10 самых необычных и интересных профессий в Кузбассе. Для этого они проанализировали вакансии, размещённые в третьем квартале 2017 года.

Так, в десятку вошёл догситтер, или няня для собак. Эта вакансия для тех, кто может брать себе собак на время отсутствия хозяев. В обязанности входят прогулки, кормление, отправка фото хозяину и даже «почёсывание пузика и за ушами».

Также в список попал тьютор — специалист по развитию в детях умения работать с информацией, а также созданию реальных проектов. Среди интересных вакансий числятся 2D-дизайнер, который занимается созданием графики для мобильных игр, термист — специалист по термической обработке и обслуживанию термических печей.

«Нестандартные предложения чаще всего встречаются среди предложений для творческих сотрудников и в сфере ИТ, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО». — В сфере информационных технологий это логично, так как профессии и новые специализации появляются очень быстро. Что касается творческих профессий, то они могут казаться непривычными еще и потому, что появляются не часто на рынке труда. Кроме это, непривычные вакансии можно регулярно встретить и среди предложений для рабочего персонала.

Также в числе оригинальных профессий оказались биостатистик, озеленитель, слесарь по устройству лесов, парикмахер-трихолог, администратор-спасатель в бассейн, пекарь на тандыр.

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Специалисты сайта HeadHunter составили топ-10 самых необычных и интересных профессий в Кузбассе. Для этого они проанализировали вакансии, размещённые в третьем квартале 2017 года.

 

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