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Жертвой краснодарских каннибалов стала женщина из Кузбасса

Опубликовано , 54 просмотра
Автор текста Виктория Котова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

Жертвой семейной пары из Краснодара Дмитрия и Натальи Б. стала их знакомая из Кузбасса. Факт убийства и расчленения женщины установили стражи порядка.

Известно, что женщина переехала из Кемеровской области в Краснодар. Позднее на телефоне Дмитрия были обнаружены фотографии с частями тела жертвы. Например, мужчина сфотографировал себя, поместив руку жертвы себе в рот.

Данная история потрясла жителей России. Сами же соседи отмечают, что ничего подозрительного раньше не замечали.

«С виду спокойный человек, ни разу не возникало мысли, что он какой-то «не такой». Правда, улыбался странно. Тихий, практически не разговаривал ни с кем. Попросил у меня как-то ключ. Ну, приходил к нему ещё прораб, а больше я никого не видел. С виду нормальный мужик», — цитирует «Блокнот Краснодар» соседа Дмитрия и Натальи.

Сообщается, что квартиру, в котором предположительно и были сделаны снимки, уже осмотрели сотрудники правоохранительных органов.

Как писала «Газета Кемерова», семья каннибалов действовала с 1999 года. По предварительным данным, они убивали и съедали своих жертв, а также делали «заготовки». Об этом стало известно, когда дорожные рабочие во время укладки асфальта нашли телефон. В нём были фотографии мужчины с частями тела.

Предполагается, что на счету подозреваемых более 30 жертв.

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Жертвой семейной пары из Краснодара Дмитрия и Натальи Б. стала их знакомая из Кузбасса. Факт убийства и расчленения женщины установили стражи порядка.

 

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