В Кемеровской области пройдут сельскохозяйственные ярмарки

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Продукцию можно будет приобрести по ценам, которые на 10 % ниже рыночных
В семи городах Кузбасса 29 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки, посвященные Дню уважения старшего поколения.
По информации пресс-службы областной администрации, ярмарки после сбора урожая пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске и Междуреченске. Свою продукцию на них представят предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Республики Алтай. Также садоводы и огородники привезут ягоды, фрукты и овощи.
Перед Днем уважения старшего поколения кузбассовцы смогут приобрести молочную продукцию, свежее мясо и рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйцо, орехи и грибы. Кроме того, на ярмарках будет представлен свежий мед. Традиционно, помимо пищевой продукции все желающие смогут купить сувениры ручной работы, варежки, теплые вязаные носки, шапки и шарфы.
Продукцию можно будет приобрести по ценам, которые на 10 % ниже рыночных