Олег Тиньков дал слово отозвать иски против кемеровских блогеров NEMAGIA

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Банкир должен отозвать все иски во вторник, 26 сентября.
На популярном YouTube-канале «Дневник Хача» вышло большое интервью с предпринимателем Олегом Тиньковым. Банкир пообещал Амирану Сардарову (популярный блогер, — прим. Сибдепо) забрать все иски против кемеровских блогеров NEMAGIA во вторник, 26 сентября. Соответствующее заявление банкир сделал на 35 минуте разговора (18+, нецензурная лексика).
«Я тебе обещаю, что во вторник отзову все иски: и уголовные, и административные. Я заберу иски без условий. Это их теперь. Извиняются они, не извиняются, посмотрим, что они сделают. Я не хочу вымаливать извинения или выпрашивать. Пусть это останется на их совести. Третий и последний раз протягиваю им руку», — заявил в интервью предприниматель Олег Тиньков.
Популярный блогер общался с предпринимателем 37 минут. На протяжении всего диалога Амиран Сардаров убеждал Олега Тинькова забрать иски против блогеров. По словам Сардарова, после этого блогеры вновь начнут уважать предпринимателя.
В настоящее время пока неизвестно, отозвал ли банкир иски против кемеровчан Алексея Псковитина и Михаила Печерского.
Банкир должен отозвать все иски во вторник, 26 сентября.