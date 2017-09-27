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Ночью в Кузбассе сгорели полтонны картофеля в прицепе грузовика

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

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Фото © c.sibdepo.ru

ЧП произошли в Промышленновском районе и в Прокопьевске.

В среду, 27 сентября, в 00:25 на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о том, что на трассе в Промышленновском районе горит прицеп грузовика Scania. Спасатели незамедлительно отправились на место происшествия.

«На момент прибытия первого подразделения горел прицеп и груз, находящийся в нём. В результате пожара сгорели колёса, тент и 500 кг картофеля», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства. К тушению пожара привлекались шесть человек и две единицы спецтехники.

Также прошлой ночью в Центральном районе Прокопьевска горел легковой автомобиль BMW 523 i. Сигнал о происшествии спасателям поступил 00:50.

«На момент прибытия первого подразделения из моторного отсека «легковушки» шёл дым. В результате пожара выгорел моторный отсек и оплавился салон автомобиля», — рассказали в ведомства.

По предварительной причине, пожар в машине произошёл из-за поджога неизвестными лицами. К тушению привлекались четыре человека и одна единица спецтехники. Полностью потушить пламя удалось в 00:58.

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ЧП произошли в Промышленновском районе и в Прокопьевске.

 

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