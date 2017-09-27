Кемеровчанка просит сделать защищающие от ветра и дождя остановки

В «Банке идей» появилось предложение кемеровчанки о создании удобных и функциональных остановочных павильонов. В частности, речь идёт о таких остановках, которые будут способны защитить от непогоды.

Женщина отметила, что новые остановки должны быть не только красивыми, но и «соответствовать климатическим условиям нашего региона».

«Чтоб, ожидая автобус или трамвай, на остановке можно было переждать дождь или спрятаться от пронизывающего ледяного ветра. Чтоб ширина (глубина) остановки была не менее двух метров, и закрытая остановка сплошными стенами с трех сторон от ветра. Сразу вспоминаются остановки из детства, хоть и неказистые, но в них можно было дождаться автобус и не простыть», — высказала свою идею кемеровчанка.

Отметим, что сейчас её предложение находится на рассмотрении представителей власти.

Как писала «Газета Кемерова», в областной столице недавно установили остановочные павильоны нового образца.