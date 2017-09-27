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В Кемерове из-за аварии образовалась пробка на Логовом шоссе

Опубликовано , 71 просмотр
Автор текста Лия Гараева, КП в Кузбассе

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Фото © «Регион-42»

Здесь столкнулись фура и легковой автомобиль

В Кемерове затруднено движение на Логовом шоссе. Пробка образовалась из-за того, что столкнулись фура и легковой автомобиль.

В одном из популярных пабликов в соцсети «Вконтакте» очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия. На снимках видно, что ДТП случилось на средней полосе Логового шоссе.

Согласно данным онлайн-сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено от пересечения Логового шоссе с улицей Суворова. Скорость потока до проспекта Шахтеров не превышает 5 километров в час. Также пробка образовалась и в обратном направлении с улицы Нахимова. Рекомендуем водителям выбирать маршрут с учетом информации.

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«Регион-42»

Здесь столкнулись фура и легковой автомобиль

 

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