В Кемерове из-за аварии образовалась пробка на Логовом шоссе

Здесь столкнулись фура и легковой автомобиль

В Кемерове затруднено движение на Логовом шоссе. Пробка образовалась из-за того, что столкнулись фура и легковой автомобиль.

В одном из популярных пабликов в соцсети «Вконтакте» очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия. На снимках видно, что ДТП случилось на средней полосе Логового шоссе.

Согласно данным онлайн-сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено от пересечения Логового шоссе с улицей Суворова. Скорость потока до проспекта Шахтеров не превышает 5 километров в час. Также пробка образовалась и в обратном направлении с улицы Нахимова. Рекомендуем водителям выбирать маршрут с учетом информации.