Новокузнечанка сняла клип на собственную песню о городе

Жительница Новокузнецка сняла клип на песню о любимом городе. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

«Наконец-то сделала видео ролик на свою песню, как давно хотела! Получилось, что я и актер, и режиссёр, и оператор, и монтаж осуществляла в одном лице», — написала на своей странице во «ВКонтакте» Мария Бойко.