Газеты и интернет
Радио
6°C, облачно
Войти на сайт

Новокузнечанка сняла клип на собственную песню о городе

Опубликовано , 63 просмотра
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

Последние новости:

Видео © youtube.com

Жительница Новокузнецка сняла клип на песню о любимом городе. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

«Наконец-то сделала видео ролик на свою песню, как давно хотела! Получилось, что я и актер, и режиссёр, и оператор, и монтаж осуществляла в одном лице», — написала на своей странице во «ВКонтакте» Мария Бойко.

Новокузнечанка посвятила свою песню всем жителям любимого города к 400-летию.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/92222.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/431/4318bc90-a3f6-11e7-88a8-eb04f0723fa3.png

Жительница Новокузнецка сняла клип на песню о любимом городе. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

 

Яндекс.Новости

actualnews.org
actualnews.org

Житель Новокузнецка из-за «вибратора» завалил экзамен в ГАИ

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Власти Кузбасса вручили областные награды ветеранам

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе мстительная женщина подожгла дом, который арендовала

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Пьяный новокузнечанин сбил женщину и не заметил этого

РБК
РБК

Тиньков разбогател на $400 млн с момента начала конфликта с Nemagia

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке разыскивают 74-летнюю пенсионерку

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить