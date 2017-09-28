Новокузнечанка сняла клип на собственную песню о городе

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Жительница Новокузнецка сняла клип на песню о любимом городе. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.
«Наконец-то сделала видео ролик на свою песню, как давно хотела! Получилось, что я и актер, и режиссёр, и оператор, и монтаж осуществляла в одном лице», — написала на своей странице во «ВКонтакте» Мария Бойко.
Новокузнечанка посвятила свою песню всем жителям любимого города к 400-летию.
Жительница Новокузнецка сняла клип на песню о любимом городе. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.