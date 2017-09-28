За год в Кузбассе младенческая смертность снизилась на 8 %

При этом в регионе увеличилось число смертей от убийств.

В январе – августе 2017 года количество умерших от внешних причин снизилось до 1928 чел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 16%. Такие данные опубликовал Росстат.

Например, кузбассовцы стали реже умирать от случайных отравлений алкоголем (-20,8 %) и самоубийств (-15 %). При этом выросло число смертей от убийств (+2 %).

Также эксперты выяснили, что в Кузбассе снизилась детская смертность – на 8,2 %.