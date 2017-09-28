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За год в Кузбассе младенческая смертность снизилась на 8 %

Опубликовано , 59 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © j.sibdepo.ru

При этом в регионе увеличилось число смертей от убийств.

В январе – августе 2017 года количество умерших от внешних причин снизилось до 1928 чел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 16%. Такие данные опубликовал Росстат.

Например, кузбассовцы стали реже умирать от случайных отравлений алкоголем (-20,8 %) и самоубийств (-15 %). При этом выросло число смертей от убийств (+2 %).

Также эксперты выяснили, что в Кузбассе снизилась детская смертность – на 8,2 %.

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При этом в регионе увеличилось число смертей от убийств.

 

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