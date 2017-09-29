Достопримечательность Кемерова показали в эфире Первого канала

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Иван Ургант обсудил фото Валерия Сюткина на набережной
В эфире Первого канала в программе «Вечерний Ургант», 27 сентября, показали достопримечательность, которая находится на Притомской набережной. Ведущий Иван Ургант в рубрике «Пять вспышек прекрасного» в шутливой форме обсудил фото Валерия Сюткина, сделанное рядом с арт-объектом «Я люблю Кемерово». Известный певец выложил снимок в социальной сети.
«Судя по всему, Валерий на гастролях. Он купил магнит на холодильник. Стоит на обочине, ловит попутную фуру до Москвы», — прокомментировал фотографию певца Иван Ургант.
В эфире популярной программы уже не в первый раз обсуждают кузбассовцев. Так, 19 апреля 2017 года, шоу началось с обзора курьезных новостей. И первой из них стала новость из Кемерова – о молодом человеке, уронившем светофор.
«Кемерово переводится с древнешорского языка как «неудобно», — пошутил телеведущий, комментируя инцидент. – Кемеровцы, не трогайте ничего руками в вашем городе, даже если вам это не нравится!»
Иван Ургант обсудил фото Валерия Сюткина на набережной