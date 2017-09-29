Достопримечательность Кемерова показали в эфире Первого канала

Иван Ургант обсудил фото Валерия Сюткина на набережной

В эфире Первого канала в программе «Вечерний Ургант», 27 сентября, показали достопримечательность, которая находится на Притомской набережной. Ведущий Иван Ургант в рубрике «Пять вспышек прекрасного» в шутливой форме обсудил фото Валерия Сюткина, сделанное рядом с арт-объектом «Я люблю Кемерово». Известный певец выложил снимок в социальной сети.

«Судя по всему, Валерий на гастролях. Он купил магнит на холодильник. Стоит на обочине, ловит попутную фуру до Москвы», — прокомментировал фотографию певца Иван Ургант.

В эфире популярной программы уже не в первый раз обсуждают кузбассовцев. Так, 19 апреля 2017 года, шоу началось с обзора курьезных новостей. И первой из них стала новость из Кемерова – о молодом человеке, уронившем светофор.