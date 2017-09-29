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На въезде в Кемерово появится пост весового контроля

Опубликовано , 40 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © j.sibdepo.ru

На въезде в Кемерово на два дня ограничат движение для установки поста весового контроля. Строительно-монтажные работы начнутся в пятницу и закончатся в воскресенье.

С 29 сентября по 1 октября на въезде в Кемерово со стороны пгт Яшкино ограничат движение автотранспорта. На участке дороги в районе кладбища №3 перекроют полосу на въезд в столицу Кузбасса. Это связано с проведением строительно-монтажных работ по установке автоматического поста весового и габаритного контроля.

«За это время специалисты снимут асфальтовое покрытие и установят весовые блоки. После этого дорожное покрытие будет восстановлено», – рассказали Сибдепо в ООО «Инженерный центр «АСИ»

В компании добавили, что работы начнутся в пятницу с 20:00 и завершатся в воскресенье в 18:00. Их проведение согласовано с администрацией города.

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На въезде в Кемерово на два дня ограничат движение для установки поста весового контроля. Строительно-монтажные работы начнутся в пятницу и закончатся в воскресенье.

 

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