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Тулеев раскритиковал зама мэра за сплошную грязь на улицах Кемерова

Опубликовано , 880 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © static.ngs.ru

Губернатор Аман Тулеев потребовал навести порядок в городе Кемерово и отчитал за плохую работу заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства Олега Ивлева.

Состояние областного центра губернатор раскритиковал в пятницу на селекторном совещании с главами городов и районов, в ходе которого обсуждалась подготовка территорий и обеспечение безопасности жителей в майские праздники.

«Город Кемерово, заместитель главы по УЖГХ Ивлев Олег Валерьевич, плохо убирается. Даже центральная часть города – проспект Октябрьский, 7 (управляющая компания РЭУ-10). Там только в прошлую пятницу – и то, видимо, к объезду моего первого заместителя Макина Максима Александровича — соизволили разрыхлить остатки снега», — сказал Аман Тулеев.

Глава региона перечислил конкретные адреса и руководителей управляющих компаний, в чьей ответственности находятся проблемные участки и особо запущенные территории. «До сих пор лежит не ворошенный снег, сплошная грязь (...) Всё завалено бытовым мусором», — отметил он.

«Валерий Константинович, почему люди должны жить в постоянной грязи, как на мусорных свалках? Немедленно всё убрать! И разберись с руководителями управляющих компаний!», — обратился Тулеев к кемеровскому мэру.

Такое отношение чиновников к состоянию города губернатор назвал саботажем.

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http://static.ngs.ru/news/preview/06763e7c5d37f2dc2b755782a04cd9520115d339_896.jpg

Губернатор Аман Тулеев потребовал навести порядок в городе Кемерово и отчитал за плохую работу заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства Олега Ивлева.

1 комментарий

  1. «Разрыхлить остатки снега» — это по-вашему убрать грязь? Ну, разрыхлили — весь грязный снег на прохожую часть выгребли — нате, барахтайтесь! И весь Кузбасс в этой снежной грязи именно от того, что «разрыхлили», вместо того чтобы с дороги убрать и очистить проходы от грязи и снега. У нас возле офиса тоже «разрыхлили» — так теперь до офиса через грязь добираемся. А вот если бы не рыхлили, а оставили таять на газоне, — то, может быть уже по сухому ходили бы. Эх вы — деревня!!!

 

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