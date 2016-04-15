Тулеев раскритиковал зама мэра за сплошную грязь на улицах Кемерова

Губернатор Аман Тулеев потребовал навести порядок в городе Кемерово и отчитал за плохую работу заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства Олега Ивлева.

Состояние областного центра губернатор раскритиковал в пятницу на селекторном совещании с главами городов и районов, в ходе которого обсуждалась подготовка территорий и обеспечение безопасности жителей в майские праздники.

«Город Кемерово, заместитель главы по УЖГХ Ивлев Олег Валерьевич, плохо убирается. Даже центральная часть города – проспект Октябрьский, 7 (управляющая компания РЭУ-10). Там только в прошлую пятницу – и то, видимо, к объезду моего первого заместителя Макина Максима Александровича — соизволили разрыхлить остатки снега», — сказал Аман Тулеев.

Глава региона перечислил конкретные адреса и руководителей управляющих компаний, в чьей ответственности находятся проблемные участки и особо запущенные территории. «До сих пор лежит не ворошенный снег, сплошная грязь (...) Всё завалено бытовым мусором», — отметил он.

«Валерий Константинович, почему люди должны жить в постоянной грязи, как на мусорных свалках? Немедленно всё убрать! И разберись с руководителями управляющих компаний!», — обратился Тулеев к кемеровскому мэру.

Такое отношение чиновников к состоянию города губернатор назвал саботажем.