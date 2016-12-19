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Управляющую компанию оштрафовали за крыс и тараканов в жилых домах Кемерова

Опубликовано , 396 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © zooclub.ru

По решению кемеровского суда управляющая компания ООО «Гарант+» выплатит штраф за то, что две обслуживаемые ею многоэтажки были «заселены грызунами и тараканами».

Сотрудники Роспотребнадзора составили на данную компанию административный протокол за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений».

Поводом стали результаты обследования двух жилых домов на улице Пролетарской, которые обслуживает эта УК.

По данным экспертного санитарно-эпидемиологического заключения областного Центра гигиены и эпидемиологии, данные многоэтажки были «заселены грызунами и тараканами».

«В ходе административного расследования было доказано, что управляющая компания ненадлежащим образом проводит мероприятия по дератизации и дезинсекции. До заседания суда ООО «Гарант+» устранило выявленные нарушения. При вынесении решения суд учел это обстоятельство», — передает Правоохранительный портал Кузбасса.

Рудничный райсуд признал управляющую компанию виновной в совершении административного правонарушения и привлек к ответственности в виде штрафа — десять тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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По решению кемеровского суда управляющая компания ООО «Гарант+» выплатит штраф за то, что две обслуживаемые ею многоэтажки были «заселены грызунами и тараканами».

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