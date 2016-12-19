Управляющую компанию оштрафовали за крыс и тараканов в жилых домах Кемерова

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По решению кемеровского суда управляющая компания ООО «Гарант+» выплатит штраф за то, что две обслуживаемые ею многоэтажки были «заселены грызунами и тараканами».
Сотрудники Роспотребнадзора составили на данную компанию административный протокол за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений».
Поводом стали результаты обследования двух жилых домов на улице Пролетарской, которые обслуживает эта УК.
По данным экспертного санитарно-эпидемиологического заключения областного Центра гигиены и эпидемиологии, данные многоэтажки были «заселены грызунами и тараканами».
«В ходе административного расследования было доказано, что управляющая компания ненадлежащим образом проводит мероприятия по дератизации и дезинсекции. До заседания суда ООО «Гарант+» устранило выявленные нарушения. При вынесении решения суд учел это обстоятельство», — передает Правоохранительный портал Кузбасса.
Рудничный райсуд признал управляющую компанию виновной в совершении административного правонарушения и привлек к ответственности в виде штрафа — десять тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.
может быть дело в ком то из жильцов?