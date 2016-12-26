Водителей предупредили о закрытии дороги по Елыкаевской в Кемерове

Кемеровская ГИБДД предупреждает всех водителей о временном ограничении движения по улице Елыкаевская в Рудничном районе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время сотрудники ГИБДД ограничили движение всех транспортных средств на участке дороги по улице Елыкаевская. Данное ограничение будет действовать на время устранения недостатков улично-дорожной сети», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Госавтоинспекции, речь идет о снежном накате и заужении проезжей части.

Проезд закрыт от Кузнецкого моста до улицы Терешковой.

ГИБДД обращается к автомобилистам с просьбой планировать маршрут движения с учетом данной информации.