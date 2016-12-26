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Водителей предупредили о закрытии дороги по Елыкаевской в Кемерове

Опубликовано , 159 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © static.ngs.ru

Кемеровская ГИБДД предупреждает всех водителей о временном ограничении движения по улице Елыкаевская в Рудничном районе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время сотрудники ГИБДД ограничили движение всех транспортных средств на участке дороги по улице Елыкаевская. Данное ограничение будет действовать на время устранения недостатков улично-дорожной сети», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Госавтоинспекции, речь идет о снежном накате и заужении проезжей части.

Проезд закрыт от Кузнецкого моста до улицы Терешковой.

ГИБДД обращается к автомобилистам с просьбой планировать маршрут движения с учетом данной информации.

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http://static.ngs.ru/news/preview/2443042a852fcd99cad3d8f4bbd74a0e08ab25bf_900.jpg

Кемеровская ГИБДД предупреждает всех водителей о временном ограничении движения по улице Елыкаевская в Рудничном районе.

 

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