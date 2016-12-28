Управляющие компании будут работать в новогодние праздники

Начальник Государственной жилищной инспекции Кемеровской области Ирина Гайденко поручила руководителям всех управляющим компаний в регионе не прекращать работу в предстоящий Новый год и каникулы.

Об этом речь шла на совещании в Кемерове с руководителями крупных жилищных организаций, обслуживающих многоквартирные дома, сообщает пресс-служба ГЖИ.

В первые дни января на работу должны выйти дворники, кровельщики, в случае сильных снегопадов к очистке дворовых территорий привлекут и технику.

Кроме того, как подчеркнула в ходе совещания Ирина Гайденко, с особой ответственностью управляющие компании должны отнестись и к обеспечению антитеррористической безопасности в многоэтажках.

«Должен быть усилен контроль, чтобы не было свободного допуска посторонним лицам в подвалы и на чердаки многоквартирных домов, каждый день должна проверяться надежность запирающих устройств, кроме того, в праздничные дни, все службы будут находиться на местах и работать в усиленном режиме», — отметила руководитель ГЖИ.

По данным госинспекции, сигналы о внештатных или аварийных ситуациях будут передаваться в областную аварийно-диспетчерскую службу, которая будет переадресовывать их службам экстренного реагирования или ремонтным бригадам.