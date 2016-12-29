Почти все официальные ледовые переправы открыли в Кузбассе

Сотрудники ГИМС освидетельствовали и официально допустили к эксплуатации пешую ледовую переправу через Томь в деревне Салтымаково Крапивинского района и технологическую переправу через реку Кия в селе Обояновка Мариинского района.

Теперь в распоряжении жителей области 27 санкционированных ледовых переправ, оборудованных в соответствии со всеми требованиями безопасности.

Как сообщает областное ГУ МЧС, перечень ранее открытых ледовых дорог опубликован на сайте ведомства.

Всего этой зимой на территории области запланировано открыть 33 переправы. За состоянием ледовых дорог ежедневно следят их владельцы: чистят от снега, замеряют толщину льда.

Госинспектора по маломерным судам в свою очередь контролируют соблюдение мер безопасности на этих объектах, а также проводят рейды и патрулирования по местам массового выхода людей на лед.

Сотрудники МЧС сейчас занимаются подготовительными работами к проведению обряда купаний в честь православного праздника Крещение: берут пробы воды и замеряют толщину льда.

«После утверждения списка мест проведения крещенских купаний инспекторы проверят их на безопасность и официально допустят к работе. Спасатели МЧС будут нести дежурство на всех объектах празднования во время проведения обрядов купания», — добавили в ведомстве.