Кузбасские энергетики проведут праздники в усиленном рабочем режиме

С 1 по 9 января на энергообъектах в Кемеровской области предпринимаются дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы оборудования.

Накануне праздников на всех энергопредприятиях СГК в Кузбассе провели внеплановые проверки, осмотры состояния основного тепло- и электромеханического оборудования, теплосетевого оборудования, теплотрасс, насосных станций, сообщает пресс-служба компании.

На энергопредприятиях организуют круглосуточное дежурство аварийных бригад, проверили запасы материалов, готовность спецтехники, а также есть резерв оборудования.

«В праздничные январские дни будет установлен особый контроль за работой оборудования, усилена охрана объектов и режимных помещений, ужесточен режим пожарной безопасности», — отметили в пресс-службе.

Энергетики постоянно взаимодействуют с дежурными подразделениями МЧС, полиции, городскими службами.

На период праздничных выходных дней составлен график дежурства первых руководителей Кузбасского филиала, генерирующих и теплосетевых предприятий компании.

По вопросам теплоснабжения потребители могут обращаться в свои жилищные организации или круглосуточно в оперативно-диспетчерские службы Кемеровской теплосетевой компании (384-2) 31-63-36 и Межрегиональной теплосетевой компании в Новокузнецке (384-3) 46-94-66.