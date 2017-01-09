Все 33 официальные ледовые переправы открыли в Кузбассе

Сотрудники ГИМС освидетельствовали и официально допустили к эксплуатации три переправы через реку Яя в одноименном населенном пункте, теперь в Кузбассе открыты все 33 официальные ледовые дороги.

Как сообщает областное ГУ МЧС, в числе последних открытых переправ в Яе — две автомобильные, которые соединяют улицы Юбилейная и Заречная, ещё одна — пешая между улицами Интернациональная и Рабочая.

Две переправы открыты в Чебулинском районе: автогужевая через реку Кия в поселке Чумай и пешая через реку Чебула в Верх-Чебуле. Кроме того, допущена к эксплуатации технологическая ледовая дорога через Томь в Крапивинском районе (Крапивинский гидроузел).

«Теперь в распоряжении кузбассовцев 33 санкционированные ледовые переправы, оборудованные в соответствии со всеми требованиями безопасности», — отметили в ведомстве.

Ранее к эксплуатации были допущены семь переправ в Междуреченске через реки Уса и Томь, включая пешеходные в популярных туристических местах: в районе станции Лужба, горы Югус, поселка Амзас (Поднебесные зубья).

Еще четыре переправы открыты в отдаленных поселках Таштагольского района на реке Мрас-Су (три пешеходных и одна гужевая в Усть-Кабырзе). В Кемеровском районе ледовая дорога через Томь соединяет деревни Жургавань и Сухово.

Три переправы оборудовали в Мариинском районе, в том числе автомобильная переправа грузоподъемностью около 20 тонн через реку Кия соединяет Чебулинский и Мариинский районы (в районе строящегося моста).

«За состоянием ледовых дорог ежедневно следят их владельцы: чистят от снега, замеряют толщину льда», — добавили в ГУ МЧС.

Сотрудники ГИМС в свою очередь контролируют соблюдение мер безопасности на этих объектах, проводят рейды и патрулирования по местам массового выхода людей на лед.