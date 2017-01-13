Газеты и интернет
Радио
-15°C, небольшая метель
Войти на сайт

Легкоатлетический манеж отремонтировали в Междуреченске к Дню шахтера

Опубликовано , 32 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

В Междуреченске в рамках подготовки к Дню шахтера после ремонта открылся легкоатлетический манеж ДЮСШ на стадионе «Томусинец-2».

В предыдущий раз покрытие в манеже ремонтировалось 11 лет назад и уже не соответствовало никаким стандартам для тренировок.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, за месяц строители заменили беговое покрытие, усилили освещение, перекрасили стены.

На проведение ремонта, а также приобретение микроавтобуса и снегохода направлено 3,5 млн рублей.

«Закупленный микроавтобус «Газель» позволит школе организовать поездки подростков на соревнования, поскольку оснащен всем необходимым оборудованием для перевозки детей. Снегоход поможет прокладывать более качественные лыжные трассы», — отмечают власти.

По данным областного департамента молодежной политики и спорта, в комплексной ДЮСШ Междуреченска занимаются 635 человек на пяти отделениях: художественной гимнастики, спортивного ориентирования, пауэрлифтинга, лыжных гонок, легкой атлетики.

Воспитанники школы регулярно входят в сборную Кузбасса, а одна из них — Анастасия Селезнева — защищает честь области, тренируясь в национальной сборной по легкой атлетике.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/87711.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/01/mezhdur-manezh-mini.jpg

В Междуреченске в рамках подготовки к Дню шахтера после ремонта открылся легкоатлетический манеж ДЮСШ на стадионе «Томусинец-2».

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

Кемеровчан приглашают отметить Всемирный день снега в Сосновом бору

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Недалеко от Шерегеша произошло землетрясение

Газета Кемерова
Газета Кемерова

За год в Кузбассе нашли 1 100 нарушений в начислении платы за ЖКУ

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбасс стали чаще приезжать туристы из Таиланда и Франции

VSЁ42
VSЁ42

Новокузнечанка продавала россиянам несуществующую одежду

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Междуреченске открылся легкоатлетический манеж

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить