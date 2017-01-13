Легкоатлетический манеж отремонтировали в Междуреченске к Дню шахтера

В Междуреченске в рамках подготовки к Дню шахтера после ремонта открылся легкоатлетический манеж ДЮСШ на стадионе «Томусинец-2».

В предыдущий раз покрытие в манеже ремонтировалось 11 лет назад и уже не соответствовало никаким стандартам для тренировок.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, за месяц строители заменили беговое покрытие, усилили освещение, перекрасили стены.

На проведение ремонта, а также приобретение микроавтобуса и снегохода направлено 3,5 млн рублей.

«Закупленный микроавтобус «Газель» позволит школе организовать поездки подростков на соревнования, поскольку оснащен всем необходимым оборудованием для перевозки детей. Снегоход поможет прокладывать более качественные лыжные трассы», — отмечают власти.

По данным областного департамента молодежной политики и спорта, в комплексной ДЮСШ Междуреченска занимаются 635 человек на пяти отделениях: художественной гимнастики, спортивного ориентирования, пауэрлифтинга, лыжных гонок, легкой атлетики.

Воспитанники школы регулярно входят в сборную Кузбасса, а одна из них — Анастасия Селезнева — защищает честь области, тренируясь в национальной сборной по легкой атлетике.