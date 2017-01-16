Кемеровчанин засудил дорожников за выбоину на проезжей части

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Житель Кемерова обратился в суд с иском к АО «Дорожно-эксплуатационный комбинат» о возмещении имущественного вреда и засудил организацию за выбоину на проезжей части.
Теперь за разбитый автомобиль ему должны возместить около 370 тыс. рублей, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.
Осенью мужчина на своем Mercedes Bens S600 попал в ДТП, в результате чего иномарка была серьезно повреждена. При осмотре места происшествия выявили недостатки в эксплуатационном состоянии автодороги — выбоину в дорожном покрытии проезжей части, залитую водой.
«Именно она и стала причиной ДТП, а предупреждающие знаки о ее наличии отсутствовали, как и дополнительное освещение. Все это было зафиксировано в соответствующем акте, составленном сотрудниками ГИБДД», — отмечается в сообщении.
Чтобы возместить ущерб от ДТП, кемеровчанин обратился в суд и доказал, что имущественный вред ему был причинен в результате ненадлежащей работы «Дорожно-эксплуатационного комбината». Эта организация, согласно муниципальному контракту, отвечала за состояние дорожного покрытия на данном участке дороги.
Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил иск и взыскал с акционерного общества «Дорожно-эксплуатационный комбинат» в пользу пострадавшего автомобилиста возмещение имущественного вреда и судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче иска на общую сумму около 370 тыс. рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
Житель Кемерова обратился в суд с иском к АО «Дорожно-эксплуатационный комбинат» о возмещении имущественного вреда и засудил организацию за выбоину на проезжей части.