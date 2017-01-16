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Ночная парковка по Островского в центре Кемерова будет запрещена

Опубликовано , 14 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © carnovato.ru

В центре города будет введен запрет стоянки в ночное время на участке улицы Островского от улицы Кирова до Весенней.

Там будет запрещено парковаться в период с 22:00 до 6:00, сообщает городской Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным ведомства, на этом участке будут знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием времени действия.

«Данная мера вводится для обеспечения возможности качественной уборки дорог в ночное время», — пояснили в ЦОДД.

Согласно федеральному закону «О безопасности дорожного движения», водителей информируют о введении соответствующего запрета и о причинах принятия такого решения не позднее, чем за двадцать дней до установки дорожного знака.

«До истечения установленного законом срока, то есть, до начала февраля, фиксация нарушений, а также мероприятия по эвакуации транспортных средств на данном участке проводится не будут», — добавили в центре.

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В центре города будет введен запрет стоянки в ночное время на участке улицы Островского от улицы Кирова до Весенней.

 

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