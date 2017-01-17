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Середюк поручил проверить вывески магазинов и кафе в Кемерове

Опубликовано , 62 просмотра
Автор текста Алиса Медведева, Бизнес-журнал "Капитал"

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Фото © biz.a42.ru

Глава города Кемерово Илья Середюк поручил специалистам управления наружной рекламы и управления потребительского рынка проверить состояние световых рекламных вывесок на магазинах.

«В ночное время заметил, что на некоторых вывесках магазинов и кафе погасли буквы. Перегоревшие элементы предприниматели менять не спешат. „Новые“ названия будоражат воображение кемеровчан и гостей города», — сказал мэр.

Специалисты проверят техническое состояние светового оформления торговых предприятий, общественного питания и учреждений, а также иллюминации, лайт-боксов, световых перетяжек, уточнил глава города.

Ранее одна из кемеровчанок предложила улучшить жизнь города, убрав наружную рекламу из исторического центра Кемерова. Другая горожанка предложила ликвидировать деревья, закрывающие фасады домов на центральных улицах.

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Глава города Кемерово Илья Середюк поручил специалистам управления наружной рекламы и управления потребительского рынка проверить состояние световых рекламных вывесок на магазинах.

 

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