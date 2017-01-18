Новокузнечане завели группу в соцсети «за чистый город»

По инициативе новокузнецкой молодежи в социальной сети «ВКонтакте» создана единая информационная площадка «Я – за чистый город».

Вступить в новую группу может любой горожанин, неравнодушный к экологическим проблемам Новокузнецка, сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь выкладываются фотографии мест, которые требуют внимания: нуждаются в благоустройстве, озеленении, замусорены, не очищены от снега и прочее.

«Таким образом, сообщить о них может каждый, что позволит соответствующим службам оперативнее организовать процесс уборки», — отметили в горадминистрации.

По словам председателя комитета по делам молодежи мэрии Новокузнецка Олега Комякова, к проекту активно подключился городской волонтерский корпус.

«Ребята не безучастны, болеют за свой город. Уверен, что их число будет расти. Призываем жителей города вступать в эту группу, ведь тогда информация будет вовремя доходить до лиц, непосредственно отвечающих за уборку территории города. Соответственно, подобных вопросов будет возникать меньше», — призвал он горожан.

Пока участниками группы стали около 60 человек, и уже появились первые фотографии «проблемных мест» — в основном речь идет о «кучах снега» во дворах, на парковках и вдоль дорог.