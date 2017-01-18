Газеты и интернет
Радио
-18°C, небольшой снегопад
Войти на сайт

Новокузнечане завели группу в соцсети «за чистый город»

Опубликовано , 45 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © pp.vk.me

По инициативе новокузнецкой молодежи в социальной сети «ВКонтакте» создана единая информационная площадка «Я – за чистый город».

Вступить в новую группу может любой горожанин, неравнодушный к экологическим проблемам Новокузнецка, сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь выкладываются фотографии мест, которые требуют внимания: нуждаются в благоустройстве, озеленении, замусорены, не очищены от снега и прочее.

«Таким образом, сообщить о них может каждый, что позволит соответствующим службам оперативнее организовать процесс уборки», — отметили в горадминистрации.

По словам председателя комитета по делам молодежи мэрии Новокузнецка Олега Комякова, к проекту активно подключился городской волонтерский корпус.

«Ребята не безучастны, болеют за свой город. Уверен, что их число будет расти. Призываем жителей города вступать в эту группу, ведь тогда информация будет вовремя доходить до лиц, непосредственно отвечающих за уборку территории города. Соответственно, подобных вопросов будет возникать меньше», — призвал он горожан.

Пока участниками группы стали около 60 человек, и уже появились первые фотографии «проблемных мест» — в основном речь идет о «кучах снега» во дворах, на парковках и вдоль дорог.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/87761.html

https://pp.vk.me/c639317/v639317930/372/MrSu0iytiN8.jpg

По инициативе новокузнецкой молодежи в социальной сети «ВКонтакте» создана единая информационная площадка «Я – за чистый город».

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбасский бизнесмен Щукин сообщил о даче взятки главе СУ СК

РИА Новости
РИА Новости

Жителям Кузбасса выплатили более миллиарда рублей долгов по зарплате

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе с начала года нашли 256 нарушений по очистке кровель

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Прокопьевске полыхало заброшенное здание ДК

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Подросток избил кузбассовца за замечание о шумной вечеринке

VSЁ42
VSЁ42

Часть кемеровчан останется без холодной воды

Экология

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить