70% декадной нормы снега выпало за одну ночь в Кемерове

За прошедшую ночь в Кемерове выпало 5 мм снега — это 70% декадной нормы осадков, работы по уборке города продолжаются круглосуточно.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба мэрии областного центра.

В ночную смену с 20:00 на дорогах города была задействовано 168 единиц техники, 50 из них привлекли дополнительно.

В связи с осадками была усилена группировка техники, занимающейся подметанием проезжей части.

Для обеспечения бесперебойной работы транспорта свежевыпавший снег был удален с основных магистралей города: Ленина, 40 лет Октября, Шахтеров, бульвар Патриотов, Советский, Красноармейская, Сибиряков-Гвардейцев, Терешковой, Химиков, Октябрьский, Молодежный, Тухачевского.

Сегодня в дневную смену 28 тракторных щеток, семь снегопогрузчиков, 12 фронтальных погрузчиков, 37 самосвалов задействовано на вывозе снега.

Сейчас работы по благоустройству города выполняют 126 единиц спецтехники и 222 человека.

Основные работы ведутся на улицах 40 лет Октября, Инициативная, Тельмана, Тухачевского, Терешковой, Тюленина, Антипова, Автозаводская, Белозерная, Молодежная, проспектах Кузбасский и Шахтеров.