Движение по Пионерскому бульвару в Кемерове временно закрыли

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Сегодня в Кемерове будет ограничено движение автотранспорта по Пионерскому бульвару на участке от проспекта Ленина до Октябрьского в оба направления.
Об этом автолюбителей предупреждает Кемеровская ГИБДД.
«Госавтоинспекция доводит до сведения автолюбителей, что в связи с неудовлетворительным состоянием, снежным накатом и заужением проезжей части будет ограничено движение автотранспорта по улице Пионерский бульвар на участке от проспекта Ленина до проспекта Октябрьского», — сообщает пресс-служба ведомства.
Ограничение движения в оба направления будет действовать в пятницу, 27 января, с 11:00 до 16:00.
Кемеровская Госавтоинспекция просит автолюбителей выбирать маршрут движения с учетом данной информации.
Сегодня в Кемерове будет ограничено движение автотранспорта по Пионерскому бульвару на участке от проспекта Ленина до Октябрьского в оба направления.