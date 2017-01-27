Движение по Пионерскому бульвару в Кемерове временно закрыли

Сегодня в Кемерове будет ограничено движение автотранспорта по Пионерскому бульвару на участке от проспекта Ленина до Октябрьского в оба направления.

Об этом автолюбителей предупреждает Кемеровская ГИБДД.

«Госавтоинспекция доводит до сведения автолюбителей, что в связи с неудовлетворительным состоянием, снежным накатом и заужением проезжей части будет ограничено движение автотранспорта по улице Пионерский бульвар на участке от проспекта Ленина до проспекта Октябрьского», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничение движения в оба направления будет действовать в пятницу, 27 января, с 11:00 до 16:00.

Кемеровская Госавтоинспекция просит автолюбителей выбирать маршрут движения с учетом данной информации.