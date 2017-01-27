Газеты и интернет
Радио
-26°C, ясно
Войти на сайт

Движение по Пионерскому бульвару в Кемерове временно закрыли

Опубликовано , 15 просмотров
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © ГИБДД Кемерова

Сегодня в Кемерове будет ограничено движение автотранспорта по Пионерскому бульвару на участке от проспекта Ленина до Октябрьского в оба направления.

Об этом автолюбителей предупреждает Кемеровская ГИБДД.

«Госавтоинспекция доводит до сведения автолюбителей, что в связи с неудовлетворительным состоянием, снежным накатом и заужением проезжей части будет ограничено движение автотранспорта по улице Пионерский бульвар на участке от проспекта Ленина до проспекта Октябрьского», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничение движения в оба направления будет действовать в пятницу, 27 января, с 11:00 до 16:00.

Кемеровская Госавтоинспекция просит автолюбителей выбирать маршрут движения с учетом данной информации.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/87899.html

ГИБДД Кемерова

Сегодня в Кемерове будет ограничено движение автотранспорта по Пионерскому бульвару на участке от проспекта Ленина до Октябрьского в оба направления.

 

Яндекс.Новости

oane.ws
oane.ws

В Кемерове при очистке крыши снег рухнул на припаркованный автомобиль

РИА Новости
РИА Новости

В Новокузнецке школьница пропала по дороге к сестре

Интерфакс
Интерфакс

Пассажирский поезд в Кемеровской области травмировал 13-летнюю девочку

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Патриарх Кирилл лишил сана кемеровского священника

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке водитель грузовика украл 15 тонн дизтоплива

Сибдепо
Сибдепо

В Кемерове на Пионерском бульваре ограничили движение транспорта

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить