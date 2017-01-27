Мороз не помешал кузбассовцам выйти на уборку снега в «тулеевскую пятницу»

Очередная «тулеевская пятница» прошла сегодня в Кузбассе, несмотря на мороз: участие в уборке снега приняли 13 тысяч жителей.

К уборке снега подключились 3,4 тыс. работников ЖКХ, 4,2 тыс. бюджетников, 2,1 тыс. работников торговых предприятий и 400 студентов. Было привлечено 500 единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения.

«За день участники акции навели порядок в 1,4 тыс. дворов, очистили 1,9 тыс. км дорог, 800 остановочных павильонов, 140 кровель многоквартирных домов и 20 крыш в частном секторе», — уточнили в пресс-службе.

Участники уборки вывезли 9,5 тыс. кубометров снега и 1,1 тыс. «кубов» мусора.

Напомним, что в Кузбассе установилась морозная погода с дневными температурами в районе минус 20 градусов и тридцатиградусными — по ночам. В выходные ожидаются кратковременные изменение в погоде — небольшое потепление с осадками и порывистым ветром, но с понедельника снова вернутся морозы.