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Жителей отдалённых улусов научат пользоваться дизель-генераторами

Опубликовано , 31 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

Жители отдалённых улусов Таштагольского района пройдут обучение по обслуживанию дизель-генераторов.

Как сообщает пресс-служба муниципального образования, такое решение принял глава района Владимир Макута, побывав на сходе жителей в труднодоступном таёжном посёлке Усть-Анзас.

Почти 50 посёлков в Таштагольском районе не имеют централизованного электроснабжения.

В некоторых его не было никогда, а часть населённых пунктов была «отрезана» в 1990-е годы после ухода оттуда крупных лесозаготовительных добывающих предприятий.

В настоящее время в 27 таких посёлках электроэнергию вырабатывают дизель-генераторы, которые включаются на несколько часов в день.

Каждый генератор обслуживается местным жителем. Сельчане выбирают самого надёжного и технически грамотного земляка. Все мотористы были обучены правильному обслуживанию агрегата. Однако устранить порывы на линии, найти неисправность в электрической части местные специалисты могут не всегда.

«Поэтому жители на сходе попросили главу района помочь решить вопрос, например, прислать в посёлок квалифицированного электрика для обслуживания генератора и электросетей», — пояснили в мэрии.

В итоге решили, что целесообразнее обучить мотористов дополнительной специальности электрика. Поэтому в конце января-начале февраля будет набрана группа сельских мотористов, которая пройдёт обучение на базе Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания, а в результате получит допуск для работы на электросетях.

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Жители отдалённых улусов Таштагольского района пройдут обучение по обслуживанию дизель-генераторов.

 

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