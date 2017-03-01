Госжилинспекция ежедневно проверяет очистку кровель от снега и наледи

Государственная жилищная инспекция Кузбасса проводит ежедневный мониторинг работ по очистке кровель от снега и наледи.

Как сообщила начальник областной ГЖИ Ирина Гайденко, с начала зимы инспекторы выявили более 1,5 тыс. нарушений чистки кровель и дворов, выдали 169 предписаний и предостережений на устранение недочетов, завели 18 административных дел.

Начальник инспекции обратилась к жителям с просьбой не пренебрегать правилами безопасности и обходить ленточные ограждения, а также убирать снег и наледь с балконов.

«Управляющие компании работают в усиленном режиме, в том числе в выходные и праздники. Однако из-за переменчивой весенней погоды на кровлях быстро образуются наледь и снежные налеты. Там, где жилищники не успевают оперативно произвести уборку снега, они обвязывают опасные места сигнальными лентами", — отметила Ирина Гайденко.

Областное ГУ МЧС ранее предупредило о возможном сходе снега и льда из-за перепада температур с крыш, козырьков балконов и лоджий. Также спасатели напомнили об опасности выхода и выезда на лед вне оборудованных ледовых переправ, а также призвали оградить детей от прогулок вблизи водоемов без присмотра.